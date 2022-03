Empoli – Il Mercatale in Empoli di sabato 12 marzo 2022 si veste dei colori della solidarietà con la vendita delle ‘Primule’, i primi fiori che sbocciano in primavera, a sostegno del Centro Aiuto Donna Lilith, messe a disposizione dall’azienda agricola Sassetti Sandro. Una iniziativa organizzata nella settimana dedicata alla festa della donna.

A due passi dal parco Mariambini e dalla Statale Tosco Romagnola, le aziende dei produttori agricoli locali e ‘fuori’ porta che si confermano sono: la San Pierino di San Casciano con vini d’eccellenza tra cui il chianti classico, vinsanto e una gran olio extravergine di oliva; la cooperativa Le Furiose di Viareggio con il pesce fresco; il Colle Fiorentino con verdure di stagione; i formaggi di Maria con formaggi ovini, caprini e di mucca e poi latte, yogurt e la buonissima ricotta; L’Antico Forno Romolino da Lastra a Signa che porta il pane di grani antichi, pane alle patate, schiacciate e tanto altro.

Non mancheranno i salumi di filiera toscana di Marco, macelleria di Castelfiorentino; l’azienda agricola Roberto Romagnoli di Montespertoli con carne di vitello e di maiale, salumi ed olio novo. Infine e non per ultimi, Luigina con le verdure di stagione e i vivai Pischedda con fiori e piante aromatiche.