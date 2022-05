Prato – È tutto pronto per il mercatino di Santa Lucia che aprirà i suoi stand gastronomici ed artigianali domenica 22 maggio dalle 10.00 alle 20.00 lungo via Bologna una delle arterie cittadine più importanti di Prato.

Un’occasione anche per visitare durante la mattinata la mostra fotografica ” il Gorone a Santa Lucia.Immagini di ieri e di oggi”,che sarà allestita nello stand della Proloco lungo la strada di fronte all’ex asilo nido.

Sarà poi possibile vedere il “Gorone di Santa Lucia” grazie all’iniziativa dalla Gualchiera al Cavalciotto con una sosta ai due monumenti del territorio, organizzate in collaborazione con le associazioni “ Insieme per la Gualchiera di Coiano “ e “ Il Cavalciotto”. Il ritrovo per la passeggiata sarà in prossimità della mostra mercato,presso il piazzale Torricini, nel parco degli Abatoni, (lato viale Galilei di fronte al supermercato) alle ore 10.30.

Una visita guidata al “Cavalciotto” sarà possibile anche nel pomeriggio, alle ore 17 , ma sarà necessaria la prenotazione presso lo stand della Proloco in via Bologna.

Nel pomeriggio, con inizio alle 15.30 lo spettacolo per bambini,” Pulcinella” la cui maschera si esibirà per la gioia di grandi e piccini presso lo stand del nido “La cittadella”. Mentre in quello della parrocchia Regina Pacis sarà possibile prenotare una visita alla collezione di immagini sacre che sono state donate alla parrocchia in rocordo di Don Mauro,il parroco di Santa Lucia, che recentemente scomparso,ha lasciato un vuoto incolmabile tra chi lo conosceva e ne apprezzava oltre che l’impegno sacerdotale anche quello sociale.

Insomma, una domenica ricca di eventi per far rivivere il paese di Santa Lucia di Prato grazie alla generosa collaborazione della “Pro Loco Santa Lucia Insieme” che ne è il suo collante. I numerosi punti di ristoro presenti nel mercatino consentiranno di poter rimanere in paese dal mattino fino a sera in modo da poter così dare spazio a tutte le attività che la Pro Loco “Santa Lucia Insieme”ha organizzato in collaborazione con il paese di Santa Lucia di cui ne è il collante.