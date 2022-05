Firenze – In un giorno da molti considerato piuttosto cruciale per l’andamento dell’attuale conflitto europeo Firenze lancia un nuovo grande messaggio di pace con una scritta di fiori sulla sponda del Fiume Arno. In uno dei luoghi simbolo della città ma anche della Toscana, d’Italia e celebre in tutto il mondo proprio sotto il Ponte Vecchio e la Galleria degli Uffizi è apparsa una grande scritta PACE, realizzata con fiori bianchi su sfondo giallo e blu, perché cessino le armi e si apra il dialogo in Ucraina così come in ogni altro conflitto del mondo.

L’installazione floreale ideata dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno e realizzata da aziende agricole del territorio pistoiese in collaborazione con Coldiretti e installata sulle sponde dell’Arno sotto il Ponte Vecchio grazie alla disponibilità della Società Canottieri Firenze è lunga più di 5 metri ed è ben ammirabile affacciandosi dal Ponte Vecchio.

“Un contributo che il polo vivaistico pistoiese ha dato volentieri –commenta Simone Ferroni, consigliere di Coldiretti Pistoia e vicepresidente del consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno-. La guerra in corso ha conseguenze per tutti, immediate e prospettiche, per questo ogni piccolo/grande gesto per fermare il conflitto è utile, e le piante sono un bel veicolo per diffondere il messaggio”.