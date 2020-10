Firenze – Stamani il ministro Franceschini ha visitato Santa Croce con il sindaco Nardella. Ad accoglierlo il segretario generale dell’Opera di Santa Croce, Stefano Filipponi.

Il cenotafio, la tomba vuota, di Dante in Santa Croce, viene realizzata da Stefano Ricci e inaugurata nel 1830, segno emblematico nella fase storica in cui prende forma l’attesa unitaria della futura Nazione. Nell’agosto del 1818 sulla Gazzetta di Firenze appare il manifesto per la costruzione del monumento sottoscritto, tra gli altri, da Gino Capponi e Vittorio Fossombroni, due protagonisti nella Toscana granducale e nell’Italia pre-unitaria (Capponi anche di quella unitaria), entrambi sepolti in Santa Croce. “Veniva lo straniero a visitar questa Terra prediletta all’italiche Muse, ed un monumento, un sasso non vi trovando alla memoria consacrato del primo padre di quelle, del divino Alighieri, sdegnato ne ripartiva – si leggeva nell’appello per la realizzazione del monumento lanciato sempre sulla Gazzetta di Firenze nel settembre 1817.