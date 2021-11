Montelupo Fiorentino – Visita in Toscana per il ministro Franceschini che giovedì 4 novembre è stato alla villa medicea dell’Ambrogiana, al centro del progetto degli “Uffizi diffusi” o “Uffizi Toscana”, come lo ha definito il governatore Eugenio Giani. La visita del ministro è stata un «fatto storico», ha dichiarato il sindaco di Montelupo Fiorentino, Paolo Masetti. L’idea al centro del progetto è quella di recuperare l’ex Opg e di portarci alcune opere degli Uffizi. O, meglio, di riportarci, visto che molte opere presenti nei depositi degli stessi Uffizi prima erano proprio all’Ambrogiana. Il Ministero della Cultura, la Regione Toscana ed il Comune di Montelupo Fiorentino lavoreranno insieme per reperire le risorse.

Video di Florence Tv