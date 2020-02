Firenze – Lunedì prossimo 3 febbraio, il ministro della salute Roberto Speranza sarà per l’intera giornata a Firenze, per un incontro ravvicinato con i vertici e con gli operatori della sanità toscana. La òrima tappa lo porterà all’ospedla epediatrico Meyer, dove verrà accolto dal direttore dell’azienda ospedaliero universitaria Alberto Zanobini, alla presenza del sindaco di Firenze Dario Nardella, del presidente della Regione Enrico Rossi, del rettore dell’Università di Firenze Luigi Dei e dell’assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi. La visista del ministro all’osedale pediatrico prevede una prima tappa ai laboratori di ricerca specialistici; poi “Le finestre dei sogni”, le immagini e i quattro touch screen che accolgono i bambini nella grande sala di attesa; la visita proseguirà nello Spazio dello spirito, il luogo per il raccoglimento, la meditazione, la preghiera; ancora, la Ludoteca/Scuola, le degenze di pediatria, la chirurgia, il Centro di neuroscienze; infine, il pronto soccorso pediatrico e il Centro dialisi.

Il pomeriggio Speranza si sposterà invece a Careggi, dove nell’Auditorium del Cto dell’azienda ospedaliero-universitaria si terrà la presentazione del Patto per la Salute 2020-2021, dove è previsto un suo intervento, “Il Patto per la salute: qualità delle cure, servizi erogati, efficientamento dei costi”. A seguire, un tavolo di discussione cui seguirà la conclusione affidata al presidente regionale Enrico Rossi.