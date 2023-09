Montecatini – Il Montecatini International Short Film Festival approda alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia con un evento speciale, in programma giovedì 7 settembre (con partenza alle 16.30) presso la Sala Tropicana dello storico Hotel Excelsior Venice Lido Resort, che nel 1932 ospitò proprio la prima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, organizzata dal Conte Giuseppe Volpi di Misurata.

Una location piena di fascino per un incontro, promosso assieme all’amministrazione cittadina di Montecatini Terme, che si propone di creare un trait d’union tra arte cinematografica, promozione delle eccellenze territoriali italiane e tutela della sostenibilità ambientale.

Sarà questo infatti il focus del talk show di apertura dell’evento, condotto da Marcello Zeppi, Presidente del Montecatini International Short Film Festival, intitolato “Identità italiana nel Cinema – Sostenibilità Ambientale, Responsabilità Sociale e Culturale nelle Comunità”.

A seguire, in scaletta le proiezioni dei cortometraggi co-prodotti dal Montecatini International Short Film Festival con il suo MISFF Lab Production: il primo è il cortometraggio Il panno siamo noi, realizzato in co-produzione dalla casa di produzione Regie d’Autore (da un soggetto di Barone Roberto e Alessandra Moretti, che ne è anche la regista), e dedicato alla tradizione dello storico panno casentino, da oltre sette secoli uno dei simboli dell’artigianalità made in Italy; supportato dall’azienda Bellandi Spa di Prato, il corto è interpretato fra gli altri anche dai proprietari, i fratelli Luca e Maurizio Bellandi.

Chiude le proiezioni il documentario Galileo Chini a Montecatini Terme, incentrato sulla storia e l’arte di Galileo Chini e presentato dall’Assessore alla Cultura del Comune di Montecatini Terme Alessandro Sartoni: un progetto (recentemente premiato al prestigioso Avanca Film Festival con la menzione speciale “Prémio Debatevolution – Menção Especial”), diretto da Marcello Zeppi e co-prodotto dal MISFF e dal Comune di Montecatini Terme, nato per celebrare i centocinquant’anni dalla nascita del pittore, ceramista e illustratore di scenografie, legato a doppio filo a Montecatini Terme, dove ha lasciato la sua inconfondibile impronta Liberty che attira ancora oggi turisti da tutto il mondo.

Infine, il MISFF Lab Production presenterà anche l’avvio delle riprese della co-produzione internazionale del cortometraggio La voglia matta di danzare, diretto da Aram Manukian, rappresentante della Federazione dei cineasti pan-armeni e ambasciatore del festival di Montecatini in Armenia.

Presente in rappresentanza dell’amministrazione comunale anche il Sindaco di Montecatini Terme Luca Baroncini, che presiederà l’incontro “Montecatini Terme – Città europea”, incentrato sull’importanza strategica, culturale e turistica del centro termale, patrimonio UNESCO dal 2021. A seguire, l’intervento di Emilio Guberti, Presidente della Municipalità di Lido-Pellestrina, che, nel solco della tematica sulla valorizzazione del territorio unita alla salvaguardia dell’ambiente racconterà il lavoro svolto dalla sua amministrazione nella tutela dei restauri che rendono il Lido di Venezia un gioiello dell’architettura Liberty.

Infine, saranno presentati i “MISFF Wedding Film Awards”: il Montecatini International Short Film Festival, in collaborazione con Federmep, lancia una nuova sezione della sua Rassegna Ufficiale, dedicata ai cortometraggi, nazionali e internazionali, incentrati sul tema del matrimonio.

