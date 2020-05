Firenze – Un gruppo di aderenti al Movimento di Lotta per la Casa ha occupato stamattina uno stabile in via D’Annunzio a Firenze. Si tratta di svariate famiglie con minori, che da tempo, pur essendo presenti sul territorio cittadino e in molti svolgendo attività lavorative seppure precarie, si sono ritrovati esclusi da ogni possibilità di accesso ad aiuti sociali. Situazione che si è andata deteriorando nel tempo della pandemia. Secondo le prime informazioni, lo stabile, inutilizzato da tempo, sarebbe di proprietà della curia fiorentina.

(notizia in aggiornamento)

Foto di repertorio