Bagno a Ripoli – Inaugurato il nuovo campo da calcio dell’impianto sportivo comunale de “I Ponti” a Bagno a Ripoli, oggetto di un recente recupero del valore di circa 610mila euro. All’iniziativa erano presenti il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, il presidente della ACF Fiorentina Rocco Commisso e il Dg Joe Barone, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il sindaco della Città Metropolitana di Firenze Dario Nardella e il deputato Luca Lotti, ex ministro dello Sport. Presenti anche il presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo, l’assessore comunale allo sport Enrico Minelli, il presidente dell’ACD Bagno a Ripoli Agostino Ognibene, i rappresentanti dell’Istituto per il Credito Sportivo, della Lega Nazionale Dilettanti e della FGCI.

Per l’inaugurazione, il nuovo campo è stata addobbato con 500 bandierine con i colori della società, dell’ACF Fiorentina (a cui l’ACD Bagno a Ripoli è affiliata) e dell’Antella Calcio (squadra gemellata). A seguire, partita inaugurale affidata ai “Pulcini” con calcio di inizio del sindaco Casini e del presidente Commisso e partita dei “Giovanissimi regionali” VS “Allievi B di merito”.

I lavori

I lavori di restyling al campo da calcio Bagno a Ripoli hanno avuto inizio nel marzo 2021 e sono terminati in agosto. L’intervento è consistito nel rifacimento del campo da gioco del calcio dell’impianto sportivo comunale “I Ponti”, ubicato nell’abitato del capoluogo in via Roma 78. I lavori hanno comportato per il Comune un investimento di circa 610mila euro, ottenuti grazie alla partecipazione al bando nazionale “Sport missione comune” dell’Istituto per il Credito Sportivo.

Il campo, delle dimensioni nominali di 100×60 metri, era stato sottoposto circa quindici anni fa ad un intervento di rifacimento del manto sostituendo l’iniziale erba naturale con erba sintetica. Dopo anni di uso, nonostante la continua manutenzione, il campo aveva raggiunto la fine del proprio ciclo di vita e si rendeva necessario sostituirlo per poter continuare a garantire gli incontri calcistici svolti dalla società sportiva ACD Bagno a Ripoli, che ha in gestione l’impianto comunale, nel rispetto della normativa nazionale.

L’intervento ha mirato all’ottenimento di una migliore qualità dell’impianto sportivo ai fini agonistici nel rispetto delle normative federali e del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, società preposta alla omologazione finale attraverso autorizzazioni preventive e controlli in corso d’opera.

L’attività sportiva



Presso l’impianto dei Ponti giocano le 14 squadre della ACD Bagno a Ripoli (circa 300 ragazzi), Amatori “Il Girone”, Amatori “Bagno a Ripoli”, Amatori “Real Panzer”, Settignanese, Antella Calcio a cui la società di Bagno a Ripoli è legata da un rapporto di gemellaggio. Il campo tutte le mattine è a disposizione delle attività motorie del liceo sportivo Gobetti-Volta ed è sempre disponibile ad accogliere attività benefiche.

Affiliazione con ACF Fiorentina

L’ACF Fiorentina e l’ACD Bagno a Ripoli hanno recentemente sottoscritto un rapporto di affiliazione che punta l’attenzione sul settore giovanile con tante iniziative congiunte che entreranno nel vivo una volta realizzato il nuovo Viola Park. Al momento, in virtù di questa collaborazione, il campo dei Ponti a Bagno a Ripoli ospita le attività di quattro squadre della ACF Fiorentina Women: 2 squadre “Pulcine”, 1 squadra “Giovanissime”, 1 squadra “Giovanissime regionali”.