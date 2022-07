Firenze – Eletto il nuovo Consiglio Direttivo di Confservizi Cispel Toscana, l’Associazione regionale delle imprese di servizio pubblico locale (oltre 160 aziende associate, 4 miliardi di euro di fatturato annuo, 21.000 dipendenti, 650 milioni di investimenti all’anno). L’elezione è avvenuta nel corso della XVI° Assemblea dell’Associazione, tenutasi a Firenze presso il Foyer di Galleria del Maggio Musicale Fiorentino martedì 12 luglio 2022, e che ha visto un’elevata partecipazione degli associati e un voto unanime alla proposta del presidente Nicola Perini.

Il nuovo Consiglio Direttivo, organismo collegiale di direzione dell’Associazione, al cui interno sono stati eletti i più importanti presidenti e rappresentanti delle aziende associate, sarà in carica per i prossimi tre anni, che saranno cruciali in tutti i settori in un confronto serrato e costruttivo con il Governo nazionale e la Regione Toscana. Il nuovo Direttivo di Confservizi Cispel Toscana è così composto: Stefano Taddia (ASA Spa, Vicepresidente vicario), Alessandro Fabbrini (Sei Toscana, Vicepresidente), Marco Baldassarri (Publiservizi), Massimiliano Fornari (Asmiu Massa), Daniele Fortini (Retiambiente), Federico Lovadina (Toscana Energia), Andrea Porcaro D’Ambrosio (Farmacie Comunali di Pisa), Roberto Renai (Acquedotto del Fiora), Lorenzo Roggi (Arezzo Casa), Giuseppe Sardu (Acque), Alessia Scappini (Revet).

Indicati, dal presidente Perini, anche i nuovi coordinatori di settore:

Acqua: Lorenzo Perra (Publiacqua);

Ambiente: Nicola Ciolini (Alia Servizi Ambientali);

Cultura: Marialina Marcucci (Fondazione Carnevale di Viareggio);

Farmacie: Alessio Poli (Farcom Pistoia);

Erp: Luca Talluri (Casa SpA);

Parcheggi: Andrea Bottone (Pisamo);

Smart city e innovazione Matteo Casanovi (Firenze Smart);

Trasporti: Leonardo Tafani (TRA.IN Siena).

Il Collegio dei Revisori dei Conti risulta invece così composto: presidente Alessandro Nacci, membri effettivi Antonella Sacchetti ed Enrico Terzani, membro supplente Alberto Cristofani.

Foto: Nicola Perini