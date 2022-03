Prato – Il nuovo direttore del Museo Pecci, il padovano Stefano Collicelli Cagol, subentrato, non senza una lunga scia di polemiche a Cristiana Perrella, ha presentato sabato 26 marzo le nuove attività inerenti al museo Pecci, facendosi interprete della nuova programmazione per l’anno 2022 che sarà improntata alla multidisciplinarità,alla promozione e valorizzazione del patrimonio artistico locale con progetti in cui saranno coinvolti artisti di fama internazionale. Non mancheranno l’interazione con il territorio e offerte formative culturali per tutti.

Dunque non soltanto mostre d’arte al museo Pecci, il luogo dell’arte contemporanea tanto caro alla città, ma un vero e proprio rilancio in grande stile di un polo culturale che vuole porsi all’avanguardia grazie alla biblioteca e all’archivio, al bookshop, allo spazio Urban center, al ristorante, al Bistrot, al cinema-auditorium e ai due laboratori didattici. Dunque una duplicità di propositi i cui obiettivi saranno quelli di fare del Pecci un luogo dell’arte contemporanea nazionale e internazionale, ma anche un centro di riferimento della comunità locale perchè il museo diventi uno spazio per i pratesi.

Un incontro a cui hanno partecipato il presidente della Fondazione Pecci Lorenzo Bini Smaghi, il presidente della Toscana Eugenio Giani e il sindaco di Prato Matteo Biffoni, e che ha visto anche l’inaugurazione della mostra “Il giardino dell’arte. Opere, collezioni”, la prima mostra a cura di Collicelli Cagol,mentre si sta lavorando perchè al Pecci sia esposta una selezione di opere dalla collezione permanente.

“Il Centro Pecci – ha spiegato il neo direttore – non è solo un museo: la sua è una prospettiva volta al futuro con una vocazione interdisciplinare. Moda, cinema, musica, architettura, design, danza, teatro, letteratura e arti troveranno spazio all’interno del Centro intrecciandosi alle sue attività per migliorare il benessere della comunità di Prato e del pubblico nazionale e internazionale che lo visiterà”.

In foto Stefano Collicelli Cagol presso il Museo Pecci