Collodi – Inaugurata l’opera Pinocchio dell’artista italo – francese Gabriel Diana, collocata sulla rotonda tra via Lucchese in direzione via Panoramica a Collodi (Pescia – PT). Evento collegato al progetto elaborato dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi denominato “Segui la strada per Pinocchio”, l’opera in bronzo con la base in acciaio corten rappresenta Pinocchio che corre, ispirato alla scena di Pinocchio che cerca di raggiungere Geppetto gettandosi in mare.

Il taglio del nastro è avvenuto sulla rotonda dove insieme all’artista Gabriel Diana erano presenti il presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, Pier Francesco Bernacchi, il sindaco di Pescia, Oreste Giurlani, il presidente della Provincia di Pistoia Luca Marmo e i consiglieri regionali Marco Niccolai (PD) e Luciana Bartolini (Lega).

Molti i cittadini intervenuti, i rappresentanti di associazioni e artisti “amici” di Pinocchio. A causa della pioggia la cerimonia si è spostata poi a Villa Arcangeli, sede della Fondazione Nazionale Carlo Collodi.

In contemporanea al Parco di Pinocchio sono iniziate la mostra di sculture in bronzo di Pinocchio del maestro Gabriel Diana e l’esposizione di quadri ad intarsio di paglia dell’artista Dominique Beniza che resteranno fino a dicembre.