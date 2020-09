Monsummano Terme – Ha vinto uno dei grandi favoriti. Il titolo toscano allievi è andato al pisano Federico Savino che ha battuto in volata i compagni di fuga Luca Cordovari e Flavio Stefanini.

Il vincitore Savino, sedicenne di Migliano, in forza alla Coltano Pisa, una delle società toscane più quotate, in passato ha gi vinto ed è stato più volte protagonista dimostrando di possedere notevoli qualità atletiche. E’ un corridore completo. Bene in salita, ottimo passista e buon velocista. Insomma per lui si profila una buona carriera.

E’ stato un campionato molto combattuto, un percorso severo (due volte Montevettini) come dimostra che solo 24 su 137 partenti hanno concluso la gara.

Sul podio con il neo campione Savino (km.85; media 38,921) sono saliti Luca Cardovari (Pedale Toscano Ponticino Arezzo) e terzo Flavio Stefanini (Team Stradella).