Firenze – Il film documentario “Il pittore dei due mondi” di Lorenzo Borghini, regista fiorentino classe 1988, un viaggio intimo nell’universo di uno dei più grandi artisti del Novecento italiano, Luca Alinari (Firenze, 1943-2019), sarà proiettato in prima italiana mercoledì 18 gennaio, alle 21, al cinema La Compagnia di Firenze (via Cavour 50/r; ingresso 6€ intero, 5€ ridotto). In sala saranno presenti il regista, la sceneggiatrice Viktoria Charkina, la storica dell’arte Cristina Acidini, il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il critico cinematografico Luigi Nepi, introdotti dal giornalista Fabrizio Borghini. Il film sarà in programma a La Compagnia anche giovedì 19 gennaio alle 17 e venerdì 20 gennaio alle ore 15. Inoltre il documentario sarà proiettato in vari cinema d’Italia e in Toscana a Grosseto, Empoli, Sesto Fiorentino e Prato.

Attraverso varie fonti come video creati dall’artista, interviste, testimonianze dirette di familiari, amici, storici dell’arte e rappresentanti di varie istituzioni, il documentario di Borghini si fa strada lungo il percorso artistico ed esistenziale del pittore fiorentino. La sua sperimentazione dei generi e dei linguaggi pittorici consente di portare alla luce un affresco che spazia dalla Pop Art degli ambienti domestici ai fantasiosi paesaggi interiori, per finire nell’arte più concettuale verso la fine della sua vita, contribuendo a rivelare, per mezzo delle sue opere, gli aspetti più reconditi della sua personalità.

Foto: Luca Alinari nel suo studio