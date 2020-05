Barberino Tavarnelle – Nell’emergenza sanitaria da Covid-19 la vita quotidiana ha subito trasformazioni importanti, tra cui quella di accelerare la rivoluzione digitale.

Il virtuale offre un’alternativa nel creare relazioni, e può essere utile anche per colmare quel vuoto di incontro che ha sospeso nel mondo del vino la sua caratteristica: la condivisione e la socialità.

I mezzi online stanno diventando sempre più “luoghi” non solo per incontrarsi, ma anche per fare acquisti e scoprire nuove realtà. Per riempire il vuoto di relazione che si è creato fra produttore e consumatore e ovviare alla difficoltà di raggiungere le belle colline del Chianti Classico per visitare le aziende e comprare una bottiglia di Gallo Nero, il Consorzio lancia l’iniziativa “Il più grande catalogo del Chianti Classico”, online, naturalmente.

Da oggi tutti gli appassionati del Gallo Nero potranno con un unico click scoprire dove trovare, virtualmente, i loro vini preferiti, visitando la pagina dedicata alle aziende sul sito della denominazione (https://www.chianticlassico.com/aziende/?_sft_servizi=vendita-on-line).

Non si troveranno solo gli e-commerce aziendali, ma anche i contatti delle aziende, gli e-shop, in Italia e all’estero, e anche la lista dei locali che hanno organizzato il servizio di delivery o asporto.

A partire da metà maggio saranno poi lanciate delle chiacchierate online insieme a Valentino Tesi, miglior sommelier d’Italia 2019 e primo a vincere il Concorso Master AIS Chianti Classico. Valentino guiderà il pubblico proprio alla scoperta delle aziende del Catalogo.

Con l’iniziativa “il più grande Catalogo del Chianti Classico” vogliamo essere “distanti ma vicini” a tutti gli appassionati del Gallo Nero e a tutti gli amanti delle dolci colline del Chianti Classico.