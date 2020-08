Firenze – Petizione sul web, il portavoce del sindaco Giovanni Carta interviene: “Sta girando nel web e sui social una petizione rivolta al Sindaco con questo titolo: “No alla cena privata di gala in piazza della Signoria”. Secondo i promotori della petizione, piazza della Signoria verrebbe concessa per una cena di gala organizzata da noti stilisti. E’ una notizia falsa. Non ci sarà nessuna cena e nessuna privatizzazione della piazza. L’evento in questione, che riguarda una importante casa di moda e coinvolgerà gli artigiani fiorentini in una iniziativa di rilancio, sarà a Palazzo Vecchio e in altri luoghi della città con un programma che non è stato ancora presentato ufficialmente, ma possiamo assicurare che non prevede alcuna cena di gala in piazza della Signoria”.