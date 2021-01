Pistoia – Il Prefetto di Pistoia Gerlando Iorio ha adottato il provvedimento di accertamento della sussistenza della causa di sospensione di diritto della carica di Sindaco di Pescia, Oreste Giurlani, sulla base della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Firenze per i reati di cui agli artt. 314 e 323 del codice penale.

Giurlani è stato condannato a 6 anni e 7 mesi di reclusione per i reati di peculato e abuso d’ufficio. Il processo in cui era imputato risale al periodo in cui Giurlani era presidente di Uncem Toscana (l’Unione delle Comunità Montane). È stata disposta nei confronti di Oreste Giurlani anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, la confisca di beni per un valore di 580mila euro.

Foto Oreste Giurlani