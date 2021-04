Firenze – Il Prefetto Alessandra Guidi si è recata stamani alla Sinagoga di Firenze, dove è stata accolta dal Rabbino Capo Gadi Piperno e dalla Vice Presidente della Comunità Ebraica di Firenze Brett Lalonde.

Un incontro molto cordiale che ha rappresentato l’occasione per parlare del rapporto tra lo Stato italiano e la comunità israelitica, parte integrante di quella nazionale, e per poter proseguire in un percorso di valorizzazione del pluralismo religioso, espressione del principio costituzionale di laicità inclusiva.

“La comunità ebraica fiorentina, grazie alle numerose attività sociali e culturali aperte alla cittadinanza, ha sempre rappresentato un importante punto di riferimento per Firenze – ha detto il Prefetto Guidi – l’obiettivo futuro della Prefettura, nel momento in cui la fine dell’emergenza sanitaria lo consentirà, sarà quello di consolidare momenti di condivisione e dialogo interreligioso e interculturale”.