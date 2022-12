Camaiore – Come ogni anno il 26 dicembre a Nocchi, borgo di Camaiore sorto sulla Via Francigena, va in scena l’intensa bellezza del presepe vivente. In un misto di vita e teatro ogni personaggio incarna un mestiere e il tempo sembra essersi fermato.

Dalla chiesa illuminata alla scena magica della natività, un tuffo nel passato in cui rivivono le usanze e le abitudini della prima metà del novecento. Ogni vicolo è da vivere e nasconde una vista magica, da lasciare a bocca aperta i visitatori.

La manifestazione si svolge il 26 Dicembre dalle 14:30 alle 19:00 con servizio navetta per raggiungere il borgo di Nocchi