Firenze – Si scatena la solidarietà nei confronti della preside del Liceo Leonardo da Vinci da parte di associazioni, insegnanti, cittadini. La vicenda della violenza davanti al liceo classico Michelangiolo di Firenze trova spazio anche nelle parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che dice, nel corso della cnsegna dei premi ai ragazzi Alfieri della Repubblica: “Voi agite come fanno tante e tanti ragazze e ragazzi in Italia e in altri Paesi, praticando solidarietà, impegno comune. Tutto questo è un antidoto, una diga, anche contro la violenza e per questo vi ringrazio, perchè indica un modello di vita che si contrappone a quello di prepotenza, sopraffazione, violenza. La vediamo purtroppo sovente: violenza nelle famiglie, violenza nelle abitazioni, violenza contro le donne, violenza in tante circostanze per strada, nei giorni scorsi anche davanti a una scuola contro dei ragazzi”.