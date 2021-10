Firenze – Non molti sanno – ed è ancora fonte di dibattito – che il primo Duca di Firenze aveva la pelle scura e i capelli afro. Alessandro de’ Medici, sepolto nella Sagrestia Nuova di San Lorenzo insieme a Piero e altri illustri parenti, era figlio di una donna afrodiscendente tenuta in schiavitù e di Papa Clemente VII, al secolo Giulio de’ Medici. Nel 1530 il primo duca di Firenze era ciò che oggi definiremo un italiano di seconda generazione. A voler raccontare questa storia, con determinazione e passione, è stata Daphne Di Cinto, attrice, regista e produttrice (nel curriculum la serie cult “Bridgerton”), italiana dai tratti misti che da sempre lotta contro le discriminazioni.

Girato in due fortezze sforzesche in provincia di Imola, con un cast di attori noti ed emergenti, con Alberto Malanchino nei panni del duca nero, oggi “Il Moro” è realtà (foto). Un cortometraggio che adesso spera di vedere la luce in contesti nazionali ed internazionali. Per arrivarci, però, ha bisogno di una spinta da parte della comunità: per sostenere le spese di post-produzione e distribuzione è appena partita la raccolta fondi online sulla piattaforma di crowdfunding Indiegogo.

“Normalmente – dichiara la regista – i crowdfunding si fanno prima di girare il film. Noi invece il film l’abbiamo già girato e ora chiediamo aiuto per farlo arrivare il più in alto possibile. Stiamo finendo la fase finale di post-produzione e stiamo per iniziare il processo distributivo. Abbiamo bisogno di dimostrare che questo tipo di storie hanno un’audience e un mercato che le richiede”.

“Vorremmo inviare il film a festival cinematografici nazionali e internazionali – aggiunge Di Cinto – e vorremmo poter generare l’interesse degli streamers, in maniera da arrivare davvero a portare questo personaggio in ogni angolo del mondo”.

In palio per chi sosterrà il progetto premi materiali e immateriali, dai ringraziamenti speciali alla possibilità di portarsi via “un pezzo di film”, ovvero un articolo dalla scenografia. A contribuire fin dall’inizio sono stati gli studenti di Accademia Italiana, scuola di alta formazione con sede a Firenze e Roma: gli studenti di Graphic Design, coordinati dal prof. Walter Conti, hanno lavorato alla realizzazione di una serie di ipotetiche locandine per il film, dando una personale lettura della storia. Le grafiche selezionate – a firma di Azzurra Turrisi, Claudia Tamburini, Lisa Pasqualini e Juan Morillo – hanno dato poi vita a una speciale linea di t-shirt, realizzate in edizione limitata da Unigum, storica azienda fiorentina di attrezzatura e abbigliamento per l’antinfortunistica, da sempre attiva in iniziative in ambito artistico e culturale.