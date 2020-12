Scandicci – Con la vittoria di “You sport“, un’app sportiva per consentire alle società di trovare i professionisti, del team di studenti del team di studenti della V e IV M, IV N indirizzo sportivo, composta da Filppo Ciabilli, Leonardo Fantoni, Matteo Pisaneschi e Lapo Salucci, si è concluso il contest online dell’edizione di EYEe Scandicci 2020, dove gli studenti hanno presentato le loro idee di impresa. “You sport” è innovativa e semplice da usare ed è diretta verso le società e associazioni sportive che possono così trovare nuovi professionisti e neo laureati.

Con i saluti di benvenuto di Alfredo Coltelli, nuovo presidente di Artes, di Anna Maria Addabbo, dirigente scolastica dell’Istituto di Istruzione Tecnica e Liceale Russell Newton, di Diye Ndiaye per il Comune di Scandicci, di Federico Trippi per Confindustria Firenze e, infine, Carmine Fusco, docente referente per il Russell Newton di EYEe, prende ha preso il via la presentazione dei progetti in gara da parte degli studenti.

Luca Taddei, EYEe project manager, ha presentato i 4 team che sono stati giudicati e premiati in base all’etica , alla fattibilità e finanziabilità delle proposte e alla qualità della presentazione e della comunicazione e infine alla originalità dell’idea.

Le altre idee presentate sono state: “City Way”, un’app di sharing di passaggi urbani. Una semplice e comoda applicazione dalla quale è possibile scegliere, attraverso la scelta di un orario, punto di partenza e la meta che si vuole raggiungere, la migliore offerta che viene proposta in termini di mezzo e costo proposto dal proprietario. “Zollipop”, una eco bubble, cioè gomme da masticare per il benessere del corpo, diminuendo il problema delle infezioni orali e combattere l’inquinamento ambientale causato dalle gomme buttate a terra. Non contiene zuccheri né conservanti, solo proteine, e sono completamente biodegradabili. E infine “Wash the word”, un impianto per diminuire lo spreco di acqua a casa. È rappresentato da un sistema di cisterne, da sistemare negli edifici, che rendono l’acqua sprecata nuovamente potabile e, successivamente rivenduta.

“Abbiamo fortemente voluto la conclusione, on line, del progetto avviato lo scorso anno scolastico e ormai tradizionale nel nostro piano formativo. Gli studenti con la loro fresca creatività hanno risposto ad esigenze attuali in linea con la ricerca di una sostenibilità ambientale e uno stile di vita sano, dimostrando la positività dei loro contributi in un periodo di crisi generale.” Afferma Anna Maria Addabbo, dirigente scolastica del Russell-Newton.

“You sport“, come migliore idea, si è aggiudicata il trofeo EYEe Scandicci 2020, un percorso di mentoring con Artes di 20 ore per provare a sviluppare l’idea di impresa, 1000 EURO come primo finanziamento al momento della costituzione di impresa e dopo aver presentato un business plan professionale, il libro Elevator Pitch Manuale per Startup – Come fare una presentazione efficace di un progetto a potenziali investitori e un premio offerto dallo sponsor di EYEe.