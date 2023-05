Firenze – Il presidente del CDA della Servizi alla Strada S.p.A. Marco Semplici ripercorre i punti salienti del suo mandato, iniziato nel luglio del 2021 insieme ai consiglieri Valentina Borgogni e Andrea Pugliese. “La tenacia della governance di questi anni complicati ci consente di guardare avanti, con spirito di servizio ed obiettivi chiari. Abbiamo individuato gli ambiti di miglioramento e siamo riusciti a portare la qualità dei servizi a livelli ottimali”.

Anticipato da un progetto vero e proprio di rinnovamento, il percorso di questi due anni è stato caratterizzato dalla riorganizzazione funzionale degli uffici, dalla razionalizzazione delle poste di bilancio e dall’implementazione del servizio di relazioni con il pubblico. “La gestione condivisa delle possibili criticità con le associazioni di categoria, strategia che, di fatto, ha scongiurato disservizi impattanti per la città dopo l’emergenza Covid, ha reso possibile programmare la professionalizzazione aziendale, individuando bene l’indirizzo per il futuro, con l’istituzione del settore Smart Mobility, la creazione dell’ufficio archivi e digitalizzazione, il rilascio da parte dell’IT aziendale dell’app Mercatix per l’assegnazione degli spazi ed il controllo da remoto nei mercati rionali”, dichiara il Presidente.

In particolare, con l’istituzione del settore smart mobility, è stato dato avvio alla creazione di un gruppo con elevata qualità professionale, di supporto agli sviluppi delle politiche di mobilità del Comune di Firenze di cui SaS è partner, in riferimento soprattutto allo scudo verde e alla control room. “Inoltre, pensando alla crescente domanda di servizi digitali da parte dell’utenza ed ai benefici gestionali che in generale ne derivano, dal febbraio 2022 è stato creato un ufficio per la digitalizzazione che razionalizzasse al massimo i depositi fisici ed il reperimento delle pratiche, consentendo di abbattere i costi di locazione dei depositi documentali, garantendo al contempo la gestione tempestiva delle richieste di reperimento documenti. Inoltre, da segnalare, il risultato ottenuto dall’applicazione rilasciata dall’IT aziendale Mercatix con la quale è possibile assegnare gli spazi nei mercati e controllare le presenze direttamente da remoto, senza lunghe code, già in 7 mercati rionali (Isolotto, Fanti, Giannotti, Acciaioli, Dalmazia, Santo Spirito, Ghiberti), per circa 200 contatti giornalieri. “Abbiamo reso più funzionali le strutture aziendali dedicate ai servizi e potenziato la digitalizzazione dei processi: grazie ad una revisione importante del portale on line, entro giugno potremo istituire il servizio automatico di promemoria all’utenza sulla scadenza delle proprie autorizzazioni”, aggiunge Semplici.

I numeri del 2022, nella gestione dei 19 servizi per il Comune di Firenze: 76.990 telefonate ricevute, 163 mila contrassegni emessi comprensivi di permessi temporanei, ZTL e ZCS, 11.400 operatori di mercato controllati, 5994 cantieri controllati e 1104 segnalazioni all’utente, 130 manifestazioni gestite, 2.551 oggetti riconsegnati (tra cui un’importante valigetta ad una psicologa e zaini a piccoli studenti), 32.021 stalli progettati, 27260 email prese in carico, 983 parcometri gestiti di cui 67 nuove installazioni, 202.500 soste pagate tramite app, 598 pagamenti a mezzo parcometro di cui 126 mila con carte.

A proposito di parcometri, circa 80 parcometri SaS sono stati oggetto di furto e scasso, in questi ultimi mesi, per un danno economico complessivo di circa 95 mila euro: “Abbiamo preso provvedimenti ma abbiamo bisogno delle segnalazioni di tutti, per intervenire tempestivamente con le forze dell’ordine” dichiara Semplici. “Nel contesto di un confermato equilibrio di bilancio che ha dimostrato la solidità di un’azienda che ha retto l’urto della prova Covid, alla fine di un percorso che ha efficientato la Società nella sostanza, l’anno in corso sarà caratterizzato da una maggiore apertura all’utenza” continua il Presidente. “Molti cittadini ancora non conoscono il servizio di custodia e restituzione degli oggetti trovati nel territorio, come altri servizi che svolgiamo. Per questo il potenziamento della comunicazione: con il nuovo sito web abbiamo organizzato le informazioni in tre sezioni distinte per facilitarne l’uso da parte dell’utenza, una per i servizi al cittadino, una per i servizi al turista, una per i servizi alla città. Inoltre con il prossimo avvio di una nostra comunicazione sui social media vogliamo permettere a tutti di conoscere e fruire dei nostri servizi”.

“E’ una società partecipata particolarmente importante perché con i suoi servizi incontra molte volte il cittadino” ha detto l’assessore alle partecipate Giovanni Bettarini. “Per questo è molto importante il percorso di digitalizzazione, efficientamento, innovazione e trasparenza che la Società ha avviato per migliorare i servizi che eroga quotidianamente”.

In questo contesto il CDA ha scelto di dare risalto con un nuovo logo all’immagine della Servizi alla Strada, rinnovata nella funzionalità e nelle sedi al pubblico, come quella del cubo 8 del Parterre, inaugurata stamani, che rappresenta sia un miglioramento per l’utenza che per il personale addetto. Da oggi SaS avrà un nuovo sito web Agid, un rinnovato ufficio al pubblico per il rilascio dei contrassegni, dotato di una nuova postazione a disposizione dell’utenza. Presto nuovi servizi digitali e una presenza sui social media ed un nuovo logo, scelto a seguito di un concorso di idee: un giglio bianco, punto di arrivo di una rete di attività per la città di Firenze.

“Con la presentazione del nuovo logo e del nuovo sito di Servizi alla Strada si compie una prima fase del percorso di efficientamento della società – ha sottolineato l’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti – che dovrà sempre di più aprirsi all’utenza e dare più servizi ma soprattutto per migliorare alcuni settori di intervento come quelli del controllo dei cantieri relativi alle alterazioni del suolo pubblico e del controllo della sosta a tutela dei residenti, del carico e scarico, degli stalli di ricarica dei mezzi elettrici. In quest’ottica la volontà è quella di avere una società sempre più efficiente e moderna, questo anche con la possibilità di nuove assunzioni soprattutto di personale giovane per potenziare i servizi a tutela della Città”. “Ringrazio il Direttore Generale e i 170 dipendenti perché il raggiungimento di tali risultati è soprattutto merito loro, della loro dedizione e della loro fiducia nell’Azienda” conclude Semplici.