Firenze – Anna Barbieri ricercatrice dell’Università di Milano è la vincitrice dell’assegno di ricerca, giunto alla quinta edizione, intitolato alla memoria di Paolo de Bartolomeis (foto), docente di matematica presso l’Università di Firenze, membro dell’Unione matematica italiana e dell’American Mathematics Society, scomparso il 29 novembre 2016.

La cerimonia di consegna dell’assegno, che è stato promosso e finanziato dalla moglie di de Bartolomeis, Vittoria Franco, e adottato dal Dipartimento di Matematica e Informatica Ulisse Dini dell’Università di Firenze, si è svolta oggi in presenza e in video conferenza con la partecipazione della rettrice Alessandra Petrucci che è stata un’allieva di de Bartolomeis , di cui ha ricordato soprattutto l’attenzione verso i giovani che seguiva e accompagnava nelle loro scelte scientifiche e umane. In questo il docente fiorentino è stato un modello “anche per l’entusiasmo che trasmetteva agli studenti”.

In omaggio al matematico scomparso Claudio Arezzo, docente dell’ ICTP Trieste e dell’Università di Parma, ha tenuto una lezione in inglese su “Metriche speciali e sottovarietà speciali”.

Anna Barbieri ha studiato alle Università di Udine e di Pavia dove ha compiuto la sua tesi di dottorato. Dopo un periodo all’estero, dal 2020 studia e insegna a Milano.