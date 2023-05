Firenze – Lunedì 8 maggio alle 20.30 al cinema Astra di Firenze di piazza Beccaria arriva Albert Serra, uno dei più importanti registi contemporanei, che si distingue per una ricerca tecnica ed estetica particolarmente raffinata. Molto amato dai festival internazionali, presenterà a Firenze in anteprima nazionale il suo Pacifiction (miglior film del 2022 per i Cahiers du Cinéma), viaggio dell’anima tra le magnifiche immagini della Polinesia francese, con un eccezionale Benoît Magimel.

Il film Pacification è ambientato a Tahiti, nella Polinesia francese. L’Alto Commissario della Repubblica De Roller, che intrattiene rapporti diplomatici sia con i funzionari che con la gente comune, teme che la collera della popolazione locale possa scoppiare all’improvviso in qualsiasi momento, soprattutto ora che una voce si fa sempre più insistente: qualcuno avrebbe intravisto un sottomarino, la cui presenza fantomatica potrebbe annunciare la riprese dei test nucleari francesi nell’arcipelago.

Albert Serra, 47 anni, una laurea in Filosofia spagnola e Teoria della letteratura, è il cineasta catalano più famoso, grazie a titoli come Historia de la meva mort, La mort de Louis XIV e Liberté. E’ considerato il regista spagnolo tra i più cool e di culto di quelli che frequentano i giri festivalieri.

In Foto Albert Serra