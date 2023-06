Firenze – Festa per il 247° giorno dell’Indipendenza degli Stati Uniti d’America (4 luglio 1776) ma anche giorno del saluto alla città della Console Generale degli Stati Uniti d’America Ragini Gupta giunta al termine del mandato cominciato nel luglio 2020.

Raggiungerà il marito Rohit Nepal, anche lui diplomatico di carriera, nella sede di Amman, la capitale della Giordania. Al suo posto di Console Generale per la Toscana, l’Emilia-Romagna, con l’eccezione delle province di Parma e Piacenza, e la Repubblica di San Marino arriverà Daniela Ballard, attualmente al Dipartimento di Stato di Washington

La Ballard ha una formazione economica e “considerato che tutti i diplomatici americani vorrebbero venire a Firenze, anche lei ha dovuto sostenere una selezione molto dura che ne garantisce il massimo livello di competenza”, ha commentato la Console uscente.

“Quando sono arrivata in Italia da studentessa, non avrei mai immaginato che un giorno avrei avuto l’onore di servire il mio Paese come 49° Console Generale a Firenze “, ha aggiunto commossa. Il suo arrivo ha coinciso con la fase più acuta della pandemia, ma questo – ha detto nel suo discorso di commiato – non ha impedito di svolgere un lavoro intenso per sviluppare le relazioni tra Italia e USA. In particolare soddisfatta si è detta del lavoro nel settore delle relazioni economiche: “In questi anni ci sono stati investimenti bilaterali sia di toscani negli Usa che viceversa. La scorsa settimana ho incontrato chi ha investito in start up, aziende piccole e medie. Si sta creando una mutua prosperità in un momento difficile a livello geostrategico ed è più importante che mai fare affari con chi condivide con noi gli stessi valori”.

Avvocata, madre di due figli, Ragini Gupta è entrata nel servizio diplomatico degli Stati Uniti d’America nel 2002. Ad Amman era già stata assegnata dal 2013 al 2017 e ha lavorato nelle missioni degli Stati Uniti in Messico, Pakistan e India, dove ha ricoperto incarichi consolari, economici e di affari pubblici.

“Quando penso a cosa mi mancherà di più del mio periodo di servizio presso il Consolato degli Stati Uniti a Firenze – che a mio avviso ha la circoscrizione consolare più bella del mondo – sono le persone – ha detto -. Tutto ciò che abbiamo Realizzato insieme è grazie a vecchi e nuovi partenariati , e a tutti voi che ci avete aiutato a continuare a costruire sui legami secolari USA-Italia e USA-San Marino. Alla fine, sono le persone che fanno la differenza e mi sento molto fortunata ad aver trovato una comunità calorosa e accogliente in ogni luogo che ho visitato negli ultimi tre anni. Grazie per la vostra amicizia e buon 4 luglio!”

La Console americana ha comunque promesso che ritornerà: “Un pezzo del mio cuore resterà qui. Tornerò a visitare i miei amici, in Italia le persone fanno la differenza, mi sento a casa”.