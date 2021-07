Matteo Mantero, senatore eletto con il M5S in Liguria ed espulso da Vito Crimi lo scorso 18 Febbraio per non aver votato la fiducia al governo Draghi, è il primo senatore di Potere al Popolo. Ad ufficializzarlo è stata la seduta del Senato del 20 Luglio 2021 in cui si è riconosciuto che “il senatore Mantero ha costituito all’interno del Gruppo Misto la componente Potere al Popolo”. Dopo aver ottenuto nei suoi primi 3 anni di vita molteplici rappresentanze all’interno delle istituzioni locali, è la prima volta che Potere al Popolo entra all’interno del Parlamento con una sua componente.

“Questa notizia ci rende estremamente felici e siamo orgogliosi di essere rappresentati in Parlamento da una persona come Matteo, che da anni porta avanti con trasparenza e coerenza battaglie importantissime e che si è fatto portavoce di istanze molto spesso dimenticate. La sua adesione è significativa di una sempre più crescente credibilità del nostro progetto: se fino ad adesso ne abbiamo avuto prova sui territori, ora si manifesta finalmente anche da un punto di vista nazionale. Ma è solo l’inizio: siamo in una fase particolare, di ristrutturazione del sistema nel suo complesso e di riconfigurazione dello spazio politico. La crisi del M5S, la disintegrazione di quel progetto, è palese e sappiamo che in tanti sono in cerca di un’alternativa e possono riconoscersi nei nostri principi e nelle nostre innumerevoli battaglie sui territori. Da oggi inizia un’importante attività di controllo popolare all’interno del Senato, che ci consentirà di portare la voce, gli interessi, i bisogni di tante e tanti che da anni non hanno una reale rappresentanza e che noi ogni giorno intercettiamo nelle vertenze e nelle attività mutualistiche e solidali. Questo è un piccolo-grande passo che ci spinge ad osare sempre di più e a portare avanti il nostro progetto complessivo di trasformazione della realtà”, commentano Giuliano Granato e Marta Collot, portavoce nazionali di Potere al Popolo.