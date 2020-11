Dottoressa inanzittutto che succede oggi nella sua città dichiarata nuovamente zona rossa?

“La mia città è diventata zona rossa, ma non lo è rispetto a quando essa fu messa in lockdown nel mese di febbraio. E non le nascondo che la domanda che si pongono oggi i bergamaschi è piuttosto che cosa succederà tra gennaio e febbrai, mesi in cui si raggiungerà il picco dell’influenza. All’epoca i morti furono davvero tantissimi e a Bergamo non c’è stato nessuno che non abbia perso una persona cara. I bambini poi hanno vissuto l’esperienza della morte coi loro occhi perché hanno visto scomparire da un giorno all’altro un parente, un amico di famiglia, un vicino di casa. Tant’è che quelli più vulnerabili e sensibili hanno somatizzato queste esperienze manifestando tic, regressioni, pipì a letto e un attaccamento eccessivo ai genitori”.

Quindi le conseguenze emotive causate dal Covid per i bambini e gli adolescenti saranno difficili da superare?

“Conseguenze ce ne saranno senz’altro. E non solo per i giovani e i giovanissimi, questo perché non si è tenuto conto che l’essere umano difficilmente assimila la costrizione che genera senso d’impotenza e del limite, il non contatto, il non poter evadere, il non potere uscire. Siamo una specie tanto evoluta ma che mal si concilia con quei comportamenti dettati da rigide regole. Dovremo per quanto possibile adattarci a nuove forme di comportamento sociale come mantenere le distanze ed indossare le mascherine, che sono difficili da osservare, perché in generale togliere un’abitudine per metterne un’altra in tempi rapidissimi non è cosí semplice, anche se riguarda la nostra stessa sopravvivenza”.

Il suo libro “Bambini in lutto” come potrebbe venirci in aiuto?

Sono vent’anni che mi occupo per una serie di motivi anche personali di pazienti che si rivolgono a me per uscire da situazioni difficili e alla fine si arriva sempre alla richiesta di aiuto per elaborare un lutto,una perdita o una separazione. Spesso negli adulti persiste il bambino ferito, cioè la ferita procurata dal lutto non elaborato che ne ha congelato l’infanzia. Da qui problemi nelle relazioni, paura del buio e della solitudine. Ho deciso di scrivere sulla morte perché volevo fare una sintesi utile e pratica di un mistero molto complesso. E questo testo può rivelarsi una guida, spero preziosa, ovvero una specie di S.O.S., ma anche uno spunto culturale per parlare di un argomento non certo facile, e ancora per tanti aspetti un vero e proprio tabù”.