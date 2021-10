Firenze – Tommaso Sacchi, l’assessore alla cultura di Firenze, chiamato a Milano, dice sì, come anticipato nei giorni scorsi e con disponibilità a partenza immediata. “Ho sentito nelle scorse ore il sindaco Sala e gli ho dato la mia massima disponibilità per una partenza immediata al servizio della città. Il mio incarico di assessore a Milano arriva dopo un’intensa esperienza politica e amministrativa a Firenze e rappresenta senza dubbio un ulteriore tassello del progetto di unione e collaborazione tra le due città, così come i sindaci Sala e Nardella si sono detti a più riprese e anche nei colloqui più recenti”, sono le parole di Sacchi, da Dubai, dove sta accompagnando il sindaco Dario Nardella per Expo 2020 nella sua ultima missione fiorentina da assessore alla cultura.

“Sono felicissimo per la nomina di Tommaso ad assessore alla cultura del Comune di Milano. Una scelta che considero frutto della solida amicizia e collaborazione tra le due città e tra me e il sindaco Beppe Sala, e che sarà senza dubbio destinata a rafforzare il nostro asse politico e istituzionale nei prossimi anni”, dice il sindaco Dario Nardella a proposito della nuova nomina dell’assessore a Cultura, Moda, Design e Relazioni internazionali Tommaso Sacchi ad assessore alla Cultura del Comune di Milano.

“Il fatto che un sindaco così autorevole come Sala e di una città così importante come Milano abbia scelto un giovane amministratore di Firenze – continua Nardella – in un incarico complesso e rilevante è per me motivo di orgoglio e di riconoscimento per i risultati culturali raggiunti dalla mia giunta e dalla città in questi anni. Sul piano personale non posso che gioire per la crescita professionale e politica che l’assessore Sacchi sta facendo, dopo aver dimostrato di essere una figura di punta della classe dirigente di Firenze, portatore di idee, metodi e relazioni innovativi e vincenti. Per questo lo ringrazio con tutto il cuore per il lavoro svolto al servizio della cultura con passione e impegno”.

“Ringrazio il sindaco Dario Nardella per avermi dato la possibilità di costruire insieme a lui un progetto politico e culturale straordinario e in continua evoluzione -sottolinea ancora Sacchi – è stato un privilegio essere al servizio di Firenze e promuoverne senza sosta la cultura e le reti internazionali”.