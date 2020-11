“Il rapporto personale di conoscenza che ci lega da quasi dieci anni – ha detto il sindaco Nardella – sarà un viatico importante per avviare da subito una collaborazione concreta e per proseguire con le attività già poste in essere in questi ultimi anni da Comune e prefettura”. “Sono felice di dare il benvenuto a Firenze ad Alessandra Guidi – ha continuato il sindaco – e sono certo dell’impegno che metterà in questo nuovo e prestigioso incarico alla guida della prefettura di Firenze. Guidi arriva in città forte della sua esperienza sia sul territorio, avendo già fatto il prefetto in una importante città toscana come Arezzo, sia nel suo incarico al ministero dell’Interno. Ora non ci resta che metterci al lavoro per il bene di Firenze e della città metropolitana”.