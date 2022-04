Roma – Il sindaco di Firenze Dario Nardella, insieme al Presidente della CEI – Conferenza Episcopale Italiana Card. Bassetti e all’arcivescovo di Firennze Card. Betori, è salito al Quirinale, consegnando al Presidente Mattarella la “Carta di Firenze”, il documento redatto in occasione dell’incontro fiorentino dei Sindaci e dei Vescovi del Mediterraneo.

“Siamo davvero grati al Presidente della Repubblica per l’attenzione che ha riservato ai Vescovi e alla città di Firenze – ha detto il sindaco – è un gesto di grandissima sensibilità per un’iniziativa storica di cui si parlerà ancora per molto tempo: 60 vescovi e 65 sindaci da tutte le sponde del Mediterraneo che firmano una dichiarazione con impegni precisi per la pace, per promuovere la cultura tra i popoli e le città, per la solidarietà, per l’ambiente, è un fatto inedito”.

“Grazie all’energia che ci ha trasmesso il Capo dello Stato vogliamo continuare interpellando tutti i grandi leader del mondo sui temi della Dichiarazione di Firenze in un momento così drammatico come quello della guerra in Ucraina”. Il sindaco ha parlato al Presidente Mattarella del trentesimo anniversario della Strage di Via dei Georgofili, che sarà l’anno prossimo, auspicando la partecipazione del Capo dello Stato alle celebrazioni.