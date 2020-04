Firenze – E’ stato liberato in questi giorni il tasso curato dai veterinari e dal personale della struttura aziendale di igiene urbana veterinaria, diretta dal dottor Enrico Loretti, e afferente all’area sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare di cui è direttore il dottor Stefano Cantini.

IL tasso ricoverato per quasi quattro mesi era stato recuperato a San Casciano dal Servizio Recupero Fauna della USL Toscana Centro.

“Aveva profonde ferite al collo, suggestive di una fuga da una trappola a laccio – racconta Loretti – dopo la terapia e la degenza protetta, si è perfettamente ristabilito ed è anche un pò ingrassato”.

Il tasso è stato battezzato dagli operatori Variabile, per distinguerlo dagli altri due tassi, “Fisso e DiScontinuo”, che restano ancora in degenza. Variabile è stato liberato dai volontari soccorritori del Servizio a San Casciano, non lontano dalla zona di recupero, boschiva e idonea e compatibile con l’home range dell’animale.

La struttura fiorentina prosegue la sua attività di soccorso, cura e ricovero degli animali, su incarico della Regione Toscana in collaborazione con le Associazioni di Volontariato, Nel 2019,sono stati 867 gli animali di specie diverse soccorse sul territorio della USL Toscana Centro.