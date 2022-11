Firenze – Verrà presentato venerdì 2 dicembre, alla Libreria Gioberti in via Gioberti 37/A a Firenze, il terzo volume della saga Il Tempio del Drago Purpureo, dal titolo “L’albero guerriero”, terza tappa dopo “La foresta millenaria” e “Il vampiro dell’energia”. La saga è pubblicata da Armando Curcio Editore. Una storia che riesce a coniugare mistero, avventura e arti marziali, dmensioni parallele e oniriche con la contemporaneità della vita normale di Michele e di quella sovrannaturale di Cheng, in un intreccio pieno di colpi di scena e di sapienti riferimenti alle culture dell’Estremo Oriente. Nessuna sorpresa, d’altro canto, dal momento che l’autore Nicola Pastorino è ben conosciuto da tempo per la sua attività nel campo delle arti marziali che, al di là dell’adesione sportiva alle discipline tradizionali, è anche attività culturale e di profonda educazione interiore. Tutti elementi che, insieme a una genuina propensione per lo scrivere e alla capacità di costruire trame intriganti e stringenti, gli hanno permesso di raggiungere, con la sua saga, un pubblico significativo e di ottenere la vittoria nel V Premio internazionale letterario e artistico Il Giglio Blu di Firenze 2022.

L’appuntamento con la saga de Il Tempio del Drago Purpureo si terrà dunque venerdì 2 dicembre a partire dalle 17.45. Sarà presente l’autore.