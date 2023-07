Arezzo – Il Tennis Giotto è campione di Toscana con l’Under16. La squadra maschile del circolo aretino ha trionfato per 2-0 nella finalissima contro il Ct Pontedera ed è così riuscita nell’impresa di centrare il quinto scudetto regionale consecutivo, dando seguito a una scia di successi avviata nel 2019 nell’Under12, proseguita ininterrottamente anche nelle due categorie superiori e arricchita nel 2022 da un terzo posto ai Campionati Italiani Under14.

Gli artefici del successo sono stati Gianmarco Cartocci, Raffaele Ciurnelli, Lorenzo De Vizia e Flavio Valois che sono stati protagonisti di un percorso impeccabile dove, nel tabellone a eliminazione diretta, hanno superato i coetanei di Valtiberina Tennis, Match Ball Firenze, Tc Sinalunga e Sc Montecatini, meritando così l’accesso all’atto conclusivo per il titolo. L’incontro con il Ct Pontedera è stato risolto già nei singoli con le vittorie di Ciurnelli e De Vizia che hanno fissato il punteggio sul 2-0 e hanno aperto i festeggiamenti del Tennis Giotto. La stagione della squadra Under16 proseguirà ora con la fase interregionale di macroarea che, a settembre, definirà le migliori otto d’Italia che potranno contendersi il tricolore alle finali nazionali.

Questa vittoria è arrivata a pochi giorni di distanza dalla finalissima del campionato a squadre dell’Under14 maschile che ha visto il circolo aretino laurearsi vicecampione toscano a causa della sconfitta con il Ct Pontedera. Brando Andreani, Pietro Bramanti e Zeno Roveri sono i tre tennisti che, al primo anno nella categoria, sono subito riusciti a piazzarsi ai vertici della regione e hanno meritato il pass per la successiva fase di macroarea dove il Tennis Giotto sarà presente anche con i più piccoli dell’Under10 mista. Questa squadra ha fatto affidamento su Edoardo Del Tongo, Alberto Gori, Ludovica Gori, Vittoria Milesi, Adele Panichi e Francesco Vannelli che hanno interrotto il loro cammino nella semifinale toscana con la Libertas Livorno ma che hanno poi centrato il terzo posto nel campionato in virtù dell’affermazione nello spareggio con la Polisportiva Firenze Ovest.

La conquista del titolo Under16 ha aperto un fine settimana particolarmente ricco di incontri e di emozioni che troverà il proprio cuore alle 10.00 di domenica 2 luglio con la finalissima dei Play Off del campionato femminile di serie B1. La prima squadra del Tennis Giotto sfiderà il Circolo Tennis Degli Ulivi di Tuglie (Le) e giocherà in casa la gara di andata di un doppio confronto che decreterà il passaggio in A2, con il ritorno fissato per domenica 9 luglio in terra pugliese. L’accesso alla partita decisiva è arrivato in virtù del successo nel primo turno dei Play Off sull’At Piombino dopo una partita particolarmente combattuta che aveva visto le livornesi portarsi in vantaggio sul risultato parziale di 0-2 che è stato poi ribaltato dal Tennis Giotto fino al 3-2 che ha permesso di mantenere vivo fino all’ultimo il sogno della promozione.