Prato – Scattano i campionati maggiori del tennis italiano. In serie A femminile il Tennis Club Prato affronta in casa il Lumezzane. Pronostico per le tenniste pratesi considerato anche che nello scorso campionato hanno vinto lo scudetto ( inizio delle partite ore 10; campo di Via Firenze).

I dirigenti del club hanno giustamente confermato il gruppo che ha trionfato lo scorso anno e che comprende Marina Trevisan (recente finalista ai campionati assoluti a Todi); Kristina Kurova, Lucrezia Stefanini, Federica Sarro, Beatrice Ricci, Asia Serafini, Luisa Piccinetti. Dopo questa partita le campionesse pratesi giocheranno altri due incontri prima con Casale di Piemonte, poi il derby con il T.C. Lucca a Vicopelago.

In campo maschile il Tennis Club Prato domani debutta a Pavia. Una trasferta con molte insidie. Seguiranno due matches casalinghi con Messina il 12 luglio e con Benevento il 19 luglio.

La formazione pratese si avvale di giocatori tutti toscani Emiliano Maggioli, Federico Iannaccone, Davide Galoppini, Mattia Bellucci ed Jacopo Stefanini più lo slovacco Filip Huranseky che sarà il faro della squadra.

Foto: Marina Trevisan