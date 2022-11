Pisa – Il TERRA terra! Film festival dà appuntamento il prossimo 29 novembre 2022 alle 20:30 al Cinema Arsenale di Pisa con la proiezione del film “PUSH” e una tavola rotonda sugli spazi dell’abitare, diritto alla casa e sostenibilità delle città.

Il TERRA terra! è un festival di cinema a tema ambientale e sociale organizzato insieme a singoli, gruppi di ricerca e associazioni che si impegnano a costruire modelli di sviluppo e stili di vita sostenibili. La quarta edizione del festival è dedicata ai diversi spazi della crisi ecologica: le sue molteplici cause e conseguenze, e le possibili e necessarie azioni di mitigazione e contrasto.

Il programma:

H 20:30 proiezione di PUSH di Fredrik Gertten

H 22:00 diritto alla casa e la sostenibilità delle città: incontro con Sarah Gainsforth (ricercatrice indipendente e giornalista, online), Maria Rosa Angelucci (Piattaforma Soluzioni Abitative Pisa), Claudio Lazzeri (Unione inquilini Pisa), Tommaso Fattori (promotore legge quadro Regione Toscana sui beni comuni), Sonia Paone (docente di Sociologia dell’Ambiente e del Territorio, Unipi)

Il film: “Push” di Fredrik Gertten (Svezia 2019, 92’)

Nelle città di tutto il mondo, avere un posto dove vivere sta diventando sempre più difficile: il costo delle case cresce ma non crescono i redditi e sempre più persone vengono espulse dalle proprie abitazioni perché non possono permettersele. Chi sono gli attori che alimentano questo processo e quali sono i fattori che rendono l’alloggio uno dei problemi globali più urgenti? Questo documentario del pluripremiato regista Fredrik Gertten indaga sull’insostenibilità del mercato immobiliare e della vita nelle città, raccontando storie di residenti a New York, Ottawa, Londra e Barcellona, e seguendo l’attività di Leilani Farha, relatrice speciale delle Nazioni Unite sulle condizioni abitative, per affermare che la casa è un diritto umano fondamentale, una precondizione per una vita sana e sicura, non una merce. Guarda il trailer.

Il TERRA terra! Film festival è co-organizzato dal Centro Interdisciplinare di Scienze per la Pace dell’Università di Pisa, Greenpeace Gruppo Locale Pisa e Parents for Future, con il patrocinio della Rete delle Università per la Sostenibilità, e la collaborazione di Cinema Arsenale, Circolo L’Ortaccio, Libreria Tra le Righe.

