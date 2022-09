Firenze – Un denso programma, all’insegna della migliore tradizione artigianale e sostenibile è presente alla tre giorni di Artigianato e Palazzo, dal 16 al 18 settembre 2022, l’appuntamento annuale che quest’anno celebra la XXVIII edizione, nella spettacolare scenografia di Palazzo Corsini a Firenze.

Un ideale villaggio composto da novanta maestri artigiani espongono i loro manufatti intrisi di ingegno ed operosità, colorando la sala da ballo e il giardino Corsini.

“In questi ventotto anni il nostro impegno è stato e continuerà ad essere non solo quello di portare all’attenzione di un vasto pubblico le migliori maestranze artigiane, ma soprattutto quello di salvaguardare l’indipendenza delle botteghe, che sono il perno stesso della loro esistenza, risultato di ingegno creativo e sperimentazione sul campo” – hanno detto Sabrina Corsini, presidente dell’Associazione Giardino Corsini, e Neri Torrigiani, ideatore e organizzatore della mostra, – “Perché parlare di “artigianato made Italy” significa soprattutto ricusare la globalizzazione e sviluppare la prossimità”.

Molti eventi animano la kermesse, con un focus sulle generazioni emergenti: incontri, dibattiti, workshop, presentazioni, mostre, laboratori, un’installazione e l’imperdibile appuntamento con “Ricette di famiglia”.

Quest’anno la Mostra Principe di Artigianato e Palazzo è dedicata al “Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale” composto da un gruppo di aziende di San Miniato, in provincia di Pisa, che hanno messo a punto una lavorazione artigianale, che utilizza solo estratti di legno, castagno, quebracho, tara e mimosa e una lenta lavorazione per ottenere una concia vegetale, realizzata in modo sostenibile, unendo le esigenze contemporanee di rispetto ambientale con l’evoluzione della moda.

Una mostra esporrà i lavori dei giovani artigiani, under 35, vincitori del concorso “Blogs&Crafts Europe” organizzato in collaborazione con il World Crafts Council Europe.

Nelle “Scuderie” arrivano gli europei: Christian Muscat da Malta, esperto in tecniche tradizionali di tessitura, filatura, macramè e fabbricazione di corde; Hugh Byrne dall’Irlanda, crea coltelli con legni naturali; Dalla Francia ecco Louise Mc

Keever maestro cestaio; Moeki Yamada dalla Spagna produce borse in stile giapponese e tessuti con carta filata a mano con l’antica tecnica Shifu e Teona Gorgiashvili Teio Ceramics dalla Georgia, ceramista.

Oltre ai vincitori di “Blogs&Crafts Europe”, le Scuderie ospitano il progetto “Crafting Europe”.

Dall’Italia sono presenti Sofia Sarria_Atelier Volante con la cartapesta; Giulia Bonura_Keramo” ceramista; Marianna Capuano “Macavè” prepara gioielli e complementi d’arredo; Margherita Sala_“Margart” e Pietro Algranti _Algranti Lab designer; Bernardo Bartalesi_Bernardo Bespoke produce scarpe fatte a mano;

Alessandra Orsi_Dalwin Designs realizza carta da parati e articoli per la casa.

Il tema di quest’anno di Ricette di famiglia, a cura della giornalista Annamaria Tossani, è “Il crimine è servito”. Ai racconti di quattro scrittori italiani di gialli,

Patrizia Debicke Van Der Noot, Lucio Nocentini, Marco Vichi e Enzo Fileno Carabba si ispirano degli chef della Scuola d’Arte Culinaria Cordon Bleu di Firenze per realizzare live le loro ricette. I cibi saranno serviti negli esclusivi piatti di porcellana Fornasetti della serie “Tema e Variazioni”.

Al termine saranno assegnati il Premio Perseo, all’espositore scelto dal pubblico e il “Premio Giorgiana Corsini” per lo stand più bello votato dal Comitato Promotore.

Continua la raccolta fondi per il restauro della Fonte della Fata Morgana, ai piedi del Fattucchia nel Comune di Bagno a Ripoli, già arrivata a quota 30mila euro.

Artigianato e Palazzo

16 – 18 settembre 2022

Orario continuato 10 – 19

Firenze – Giardino Corsini – Via della Scala, 115, Via Il Prato, 58

Per informazioni

www.artigianatoepalazzo.it

Tel. +39 055 2654588/89 info@artigianatoepalazzo.it