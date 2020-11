Firenze – Il corona virus colpisce ancora. Della decima giornata di campionato della serie C in programma mercoledì prossimo sono state già rinviate Pontedera-Lucchese e Pro Sesto-Como (girone A) ed Arezzo-Sanbenedettese (girone B).

Intanto il giudice sportivo della Lega Pro ha squalificato per una giornata i calciatori Giacomo Risaliti (Pontedera); Gianluca Piccoli (Livorno); Loris Damonte (Renate); Antonio Panico (Novara). Ed ha ammonito con diffida Lorenzo Pasciuti (Carrarese), Mattia Polidori (Grosseto) e Davide Agazzi (Livorno). Inoltre ha squalificato gli allenatori per due gare Javozci della Pro Patria e per una Michele Marcolini del Novara.

CLASSIFICA

Carrarese p. 16; Renate p-16; Pro Sesto p.16; Pro Vercelli p.14, Grosseto p.14; Alessandria p. 14; Novara p.14, Como p.13; Juventus p. 13; Pontedera p. 13; Pro Patria p. 12; Lecco p. 12; Livorno p.10; Pistoiese p.9; Pergolettese p. 9; Piacenza p. 9: Albinoleffe p. 9; Giana p. 7; Olbia p. 4; Lucchese p. 1.

———————-

DECIMA GIORNATA

NERCOLEDI’ 11 – Pro Vercelli-Pistoiese ore 15, arbitro Enrico Maggio di Lodi; Albinoleffe-Alessandria ore 15; arbitro Sajni Kuman di Verona; Carrarese-Renate ore 15, arbitro Mario Cascone di Nocera Inferiore; Lecco-Novara ore 15, arbitro Valerio Maranesi di Ciampino; Olbia-Pergolettese ore 12,30,arbitro Simone Taracone di Perugia; Piacenza-Pro Patria ore 15; arbitro Luca Cherchi di Carbonia; Livorno-Giana, ore 15, arbitro Maria Marotta.