Firenze – Un vergognoso atto vandalico. Così, senza mezzi termini, il sindaco di Firenze Dario Nardella bolla la sorpresa che stamattina ha accolto i fiorentini che si sono trovati a passare nei pressi del famoso Corridoio Vasariano, le cui colonne apparivano ricoperte di scritte nere.

“Stamattina ci siamo svegliati con questo vergognoso gesto vandalico sulle colonne del corridoio Vasariano. Abbiamo immediatamente avviato un’indagine con la polizia municipale – hamdetto Nardella – useremo tutte le telecamere e gli strumenti disponibili per individuare questi individui spregevoli per punirli adeguatamente. Abbiamo avvisato la Soprintendenza e abbiamo parlato con la direzione degli Uffizi che ringraziamo perché ci hanno assicurato che interverranno tempestivamente per la rimozione e la pulizia. Chi danneggia il patrimonio culturale commette un reato gravissimo”.

“Alia è mobilitata per fare tutti rilievi necessari e per eventuali esigenze di interventi”, ha concluso il sindaco.