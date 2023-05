Isola d’Elba – 147 chilometri di costa su acque limpide che custodiscono una biodiversità ricca e variegata a diverse profondità: l’isola d’Elba è un vero e proprio paradiso per il diving con tantissimi punti per le immersioni, dove ci si può lasciare avvolgere dall’acqua concentrandosi sul respiro e sulle emozioni che solo il mare sa regalare.

In fondo al mar… dell’Elba sono presenti flora e fauna già a basse profondità e per questo è affascinante anche per i neofiti che si approcciano a questo sport. Si possono veder nuotare pesci come barracuda, dentici, ricciole, in scenari come le praterie di posidonia, franate rocciose e scogliere granitiche, punteggiate dai colori intensi di coralli e spugne. È possibile vedere anche cetacei, maestosi frequentatori di queste acque: l’Elba ha infatti una grossa presenza di colonie stanziali e di migratori, tra delfini e balenottere.

Ecco la top 10 per le immersioni all’Elba:

Scoglietto – Portoferraio

Punta Cannelle – Portoazzurro

Secca di Fonza – Marina di Campo

Capo d’Enfola – Portoferraio

Punta Galera – Miniere di Calamita

Formiche di Zanca – Marciana

Sant’Andrea – Marciana

Relitto dell’Elviscott – Pomonte

Secca del Careno – Marciana

Porto Azzurro – Picchi di Pablo

Foto di Riccardo Burallli – Diving in Elba