Pisa – Il Covid-19 ha messo a dura prova anche il sistema produttivo, che adesso richiede idee, competenze e strumenti per recuperare la competitività: sono contributi che, in questa fase, arrivano dall’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e dal Centro di Competenza ARTES 4.0 che hanno scelto di supportare le imprese in questo momento particolare, in coincidenza con l’avvio della “fase 2”. Un nuovo contributo di questa collaborazione tra mondo accademico e trasferimento tecnologico, legato alla “quarta rivoluzione industriale” e alle nuove tecnologie, coincide con il webinar di martedì 12 maggio, con inizio alle ore 10.00, che ha già superato le 400 iscrizioni. E’ una cifra alta, che conferma un interesse elevato da manager e imprenditori, rappresentanti di quei mondi che possono poi riversare benefici all’economia e alla società nel suo insieme.

Nuovi modelli di business, eco design di prodotti, marketing di prodotti innovativi, sostenibilità ambientale, ritorno degli investimenti, competenze, “valore” e “valori” delle persone sono alcuni temi che saranno affrontati durante il webinar, aperto da Lorna Vatta, direttrice esecutiva del Centro di Competenza ARTES 4.0 che – promosso e coordinato proprio dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa – estende la sua rete a tutta Italia, con un focus su robotica e tecnologie abilitanti. Questi temi saranno affrontati da docenti e ricercatori dell’Istituto di Management, con un taglio operativo, condividendo “pillole di competenze” e strumenti per tenere alta l’asticella della competitività delle imprese, grazie anche alla definizione di una strategia congiunta tra Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e Centro di Competenza ARTES 4.0, a supporto del mondo imprenditoriale e produttivo.

“Il seminario online sarà anche un momento di scambio e di confronto – spiegano i promotori di questo webinar, Lorna Vatta, direttrice esecutiva di ARTES 4.0 e Andrea Piccaluga, direttore dell’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna – durante il quale i rappresentanti delle imprese potranno intervenire per raccontare e condividere le proprie difficoltà, fornendo spunti necessari per cercare soluzioni condivise ed efficaci e presentando metodologie e strumenti subito disponibili”.

La partecipazione al webinar è libera, ma a numero chiuso, previa iscrizione su https://bit.ly/2zg6JRA