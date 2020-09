Firenze – “Le imprese del comparto turistico ricettivo si trovano ad attraversare una fase complessa, in cui ai mancati guadagni si somma la necessità di far fronte a una miriade di scadenze e di pagamenti, che invece non si sono in gran parte fermati – si afferma in un comunicato stampa congiunto, sul tema della Tari, a nome delle tre associazioni di categoria ASSOHOTEL Confesercenti Firenze – AIA Federalberghi Firenze – CONFINDUSTRIA FIRENZE – Sezione Industria Alberghiera – In questo senso plaudiamo alla decisione annunciata dall’assessore Gianassi di adoperarsi per ridurre le tariffe della Tari, che è stata una delle nostre più importanti richieste manifestate negli incontri con gli assessori Gianassi e Del Re, considerato anche che si viene da un periodo in cui gli alberghi sono rimasti chiusi e una parte di essi ancora non ha riaperto, pertanto non hanno fruito del servizio. La collaborazione tra l’amministrazione comunale e le nostre associazioni è fondamentale per il rilancio del settore in questo momento delicato e dare un contributo allo sviluppo dell’economia turistica, “