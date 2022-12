Impruneta – Il Comune di Impruneta inaugura un nuovo spazio dedicato all’arte con le opere scultoree di Paolo Staccioli. Da domenica 11 dicembre 2022 fino all’8 gennaio 2023 centauri, viaggiatori, guerrieri, Arlecchini, cavalli e cavalieri occupano il magnifico spazio del Loggiato del Pellegrino nella principale piazza imprunetina, dando vita ad un’insolita quanto affascinante parata tra bronzi e ceramiche nata dalla mirabile abilità di Paolo Staccioli.

Così antiche figure mitologiche e simboliche recuperate dalla fantasia dell’artista trovano la loro dimensione più vera in un prezioso angolo storico appena restaurato. Infatti, grazie all’importante contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze il Loggiato del Pellegrino sarà la sede di mostre, manifestazioni, convegni, presentazioni letterarie e luogo di rappresentanza per le aziende del cotto, autentica peculiarità del territorio.

Ed è proprio l’esposizione di Paolo Staccioli, artista di Scandicci, conosciuto ed apprezzato a livello internazionale, che inaugura l’ambiente espositivo, dando il via a un calendario che proseguirà fino a primavera inoltrata.

Afferma Matteo Aramini, Vice Sindaco dell’Impruneta: “Partire con il Maestro Staccioli è per me e per noi un onore. Non avrei potuto immaginare di meglio e sono orgoglioso di poter aver reso, nella mia parte di competenza, possibile tutto questo”.

Dopo il successo delle esposizioni nei Magazzini del Sale nel Palazzo Pubblico di Siena e nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio a Firenze, Paolo Staccioli presenta il suo lavoro completo di un video come una narrazione della sua poetica.

“Le sue figure – sottolinea Antonio Natali, curatore della mostra – veridiche eppure astratte, tornite e levigate, sono segnate dalla vena severa che, sotterranea, traversa la cultura della nostra terra a partire dagli etruschi. Assai pertinente risulta pertanto la collocazione nella semplicità del Loggiato del Pellegrino che si fa luogo d’una cultura che al popolo “pellegrino” s’apre ora senza diaframmi”.

Paolo Staccioli al Loggiato del Pellegrino

Loggiato del Pellegrino, Piazza Buondelmonti, Impruneta

11 dicembre 2022 – 8 gennaio 2023

Orario: venerdì, sabato, domenica, 1 e 6 gennaio, ore 16.00 – 19.00

Ingresso libero

Inaugurazione: domenica 11 Dicembre 2022, ore 11.00