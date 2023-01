Firenze – Passa su Ponte Vecchio in auto, ma la municipale lo becca e lo multa. L’episodio è accaduto oggi pomeriggio, quando un turista californiano, alla guida di un’auto a noleggio, è entrato sul ponte, proveniendo da Por Santa Maria.

Da Palazzo Vecchio informano che l’uomo, 34 anni, avrebbe detto agli agenti che stava cercando un parcheggio e di non essersi reso conto di essere sul Ponte Vecchio. Per lui, oltre alla multa per transito in area pedonale, è scattata anche la sanzione per guida senza il necessario permesso internazionale.