Campi Bisenzio – In casa aveva 84 grammi hashish oltre al kit del perfetto spacciatore composto da materiale per confezionamento delle dosi, il bilancino di precisione, un coltello a serramanico utilizzato per tagliare la droga e 305 euro in banconote di vario taglio, probabilmente provento della attività di spaccio. Per questo un cittadino pakistano 31enne, S.K., in Italia ospite presso una struttura d’accoglienza è stato arrestato a Campi Bisenzio nel tardo pomeriggio di ieri dai Carabinieri della Stazione di San Piero a Ponti nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti nel grosso comune dell’hinterland fiorentino. In particolare gli uomini dell’Arma, a seguito di segnalazioni su attività di spaccio nelle piazze di Campi Bisenzio e nei giardini pubblici di via della Repubblica, hanno controllato due minorenni trovati in possesso di hashish appena acquistato, e successivamente hanno identificato l’autore della vendita dello stupefacente.

Il pakistano è stato rintracciato proprio in prossimità di quei giardini e sottoposto a perquisizione prima personale e poi nella abitazione nel corso della quale sono saltati fuori gli 84 grammi di hashish e i contanti. S.K. è stato infine trattenuto in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima che si svolgerà nella giornata di oggi.