EMPOLI – Una macchina fermata per un normale controllo, un odore strano nell’abitacolo e il conducente che comincia a comportarsi in maniera nervosa. Così i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Empoli hanno deciso di vederci più chiaro e hanno perquisito il mezzo rinvenendo una busta in plastica con dentro circa 8 grammi di marijuana.

I militari però non si sono fermati qui e hanno esteso la perquisizione anche all’abitazione dell’uomo, un trentenne italiano, residente nell’Empolese – Valdelsa, finendo con trovare altri 178 grammi di marijuana conservata anch’essa in un contenitore di plastica, due barattolini di vetro contenenti la stessa sostanza stupefacente e un bilancino di precisione. Tutto il materiale è stato sequestrato subito sequestrato e il 30enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima fissato per oggi.