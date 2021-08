Firenze – In giro con un motorino rubato si becca una denuncia per ricettazione. E’ accaduto a un 31enne cittadino originario del Marocco ma residente a Firenze, già noto alle forze dell’ordine, fermato nel pomeriggio di domenica scorsa dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Borgo San Lorenzo nel corso dei servizi di controllo del territorio predisposti nel periodo estivo. L’uomo si trovava alla guida di un motociclo assieme a un altro giovane nel Comune di Scarperia e San Piero quando i militari hanno intimato loro di fermarsi. Durante il controllo è saltato fuori che il motociclo era stato rubato a Firenze nello scorso giugno. Il giovane che era con lui, M.Z. ventinovenne anch’esso già noto agli uomini dell’Arma, invece è stato trovato in possesso di quattro grammi di hashish, subito consegnati ai militari.

Al termine degli accertamenti per il 31enne di origine marocchina R.E. è scattata la denuncia a piede libero per ricettazione. M.Z. è stato segnalato alla Prefettura di Firenze per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti.