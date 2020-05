Livorno – Il mondo della boxe è in lutto. Ci ha lasciato Franco Nenci di Livorno. Aveva 85 anni. Medaglia d’argento alle olimpiadi di Melbourne del 1956. Era un pugile categoria superleggeri, abile, tecnico, rapido nel portare i colpi. Umile, semplice, ma un vero professionista. Aveva debuttato a 17 anni nella Pugilistica Livornese.

Nenci concludeva la sua carriera nel 1967 a Senigallia battendo Domenico Belvederesi raggiungendo così la sua 36° vittoria. Nenci restò nel mondo della boxe come apprezzato allenatore. Un maestro come lo definisce Lenny Bottai l’ultimo campione, ancora in campo, che ci ha regalato la boxe livornese.

Ai familiari di Nenci sentite condoglianze da parte del nostro giornale.

Foto: Franco Nenci