Firenze – Dal 22 luglio al 24 agosto 2021 Palazzo Medici Riccardi a Firenze ospita lungo il suo percorso museale, la mostra COSTUMI IN SCENA. Storie di teatro lirico dal Museo Enrico Caruso nell’abito delle iniziative per il centenario della morte del celebre tenore napoletano che dal 1906 al 1921 (anno della scomparsa) visse nella Villa Bellosguardo di Lastra a Signa acquistata dall’amministrazione comunale e sede del museo a lui dedicato.

I costumi proposti risalgono all’inizio del ‘900 e fanno parte di una donazione che ha dato luogo alla nascita del Museo Enrico Caruso. Di fattura ricca e accurata, tutti gli abiti esposti per l’occasione sono stati oggetto di un minuzioso ed esperto restauro, curato dallo Studio Restauro Tessile di Beyer & Perrone, voluto e finanziato dalla Città Metropolitana, che li ha riportati alla loro originaria bellezza. Si tratta di abiti di scena, sei in tutto, indossati da Caruso e da altri celebri cantanti contemporanei, in varie rappresentazioni. Tra quelli indossati dal tenore troviamo quello appartenente a Canio, con colletto di gale plissettate, il cappello di feltro e le decorazioni a coccarda e pon pon, utilizzato ne I Pagliacci di Leoncavallo; la tunica corta in stile egizio, per il ruolo di Radames nell’Aida di Giuseppe Verdi; e ancora la sopraveste di manifattura orientale indossata nei panni di Osaka nella Iris di Mascagni.

Questi gli orari della mostra: tutti i giorni (mercoledì chiuso) ore 9-19, ultimo ingresso alle 18. Il biglietto è comprensivo della visita a Palazzo Medici Riccardi: Intero € 10, Ridotto € 6 (i soci Unicoop Firenze possono accedere alla mostra e all’intero palazzo con la formula 2X1, due persone al costo di un solo biglietto).