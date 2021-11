Firenze – “… in questi dipinti non appaiono, se non appena accennate, descrizioni d’interni o di atmosfere: la scena è affollata di oggetti o “scorie”, come le definisce Luciani… che diventano segni, composizioni ritmate sul confine dell’astrazione”.

Così scrive lo storico e critico d’arte Nicola Nuti nel catalogo di Fabio Luciani, nella presentazione delle opere in mostra “Il bello prima del bello”, venerdì 26 novembre 2021, alle ore 17.00 nell’Officina del Bronzetto, in via Senese 50r a Firenze, appena fuori Porta Romana.

Luciani racconta nel suo lavoro artistico la materia, in tutte le sue forme, colori e riflessi, di cui si è circondato per tanti anni, viene adesso recuperata per diventare protagonista delle sue pitture.

I lavori presenti in mostra esprimono il suo percorso nel mondo creativo. Una ricerca nata recentemente, coltivata con passione e grande sensibilità attraverso lo studio e le lezioni dei suoi maestri i quali hanno riconosciuto l‘autenticità del suo linguaggio.

“I miei soggetti prendono spunto dalle suggestioni dei materiali grezzi, i profili, le superfici, dalla ferraglia ammassata dei metalli e le lamiere”. Come descrive Luciani, le suggestive tele che vibrano dei colori metallici sono veramente elaborazioni partite dalla materia primordiale e scoperte con uno sguardo attento e riflessivo.

La mostra poi proseguirà, con ingresso libero, fino a domenica 28 novembre e sarà visibile venerdì 26 dalle 17 alle 20, sabato 27 dalle 15 alle 20 e domenica 28 dalle 10 alle 12e dalle 15 alle 20.

L’idea che sta alla base della mostra è semplice: in pratica il bronzo, l’oro, l’acciaio e i metalli in generale, così come il cristallo, l’alabastro, le argille, le terre, le pietre, il marmo e il legno prima di diventare sculture, vasi, lampade, oggetti e complementi di design hanno in comune un loro primordiale e originale fascino, i cui connotati saranno per sempre trasformati dal “saper fare” umano.

Fabio Luciani

Il bello prima del bello. Materiali e artigianalità nelle tele di Fabio Luciani

A cura di Nicola Nuti

26-28.11.2021

Officina del Bronzetto, via Senese 50r, Firenze

Inaugurazione VE 26.11.2021 ore 17

Ingresso libero

Orari: VE ore 17-20; SA ore 15-20; DO ore 10-12 e 15-20